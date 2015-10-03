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وفاة الفنان التشكيلي «عاطف سالم» بعد صراع مع المرض

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وفاة الفنان التشكيلي «عاطف سالم» بعد صراع مع المرض وفاة الفنان التشكيلي «عاطف سالم» بعد صراع مع المرض

الفنان التشكيلي عاطف سالم

أعلنت أسرة رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي، عاطف سالم، عن وفاته مساء اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة بمنزله بعد تدهور حالته الصحية بشكل متزايد.

وقد عاني “الفنان” من مرض سرطان المخ، وساءت حالته الصحية وانخفض مستوى الوعي، فما كان منه إلا أن طلب العودة لمنزلة ليقضي ما تبقي له وسط ذكريات زوجته التي رحلت عن الدنيا منذ عدة أشهر.

ويعتبر الفنان عاطف سالم، أحد أبرز الفنانين التشكيلين في مدن القناة، وقد ساهم في إعداد جيٍل من الشباب الرسامين والمبدعين الذين تعلموا على يديه في أروقه قصر الثقافة، وارتفع مستواهم من خلال التدريب والمتابعة المستمره لهم، وقد شارك “سالم” في عدة مسابقات دولية ممثلًا لمصر، وحاز على مراكز متقدمه فيها.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر غدًا الأحد من مسجد الشهداء.

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