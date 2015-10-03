ننشر تفاصيل اختطاف عامل وقتله أخذًا بالثأر فى سوهاج

"أحنا ارتكبنا الواقعة وقتلناه ودا علشان هو بعد خروجه من السجن قام بمعايرتنا بقتله لوالدنا، ودا آثار حفيظتنا ودفعنا لارتكاب الجريمة، وقمنا باختطافه داخل سيارة نقل بكابينة".. وتوجهنا به للمنطقة الجبلية بالظهير الصحراوى الشرقى وطعناه ودفناه فى المغارة"، بهذه الكلمات اعترف 3 متهمين من إجمالى 7 تم ضبطهم فى واقعة اختطاف وقتل عامل أخذا بالثأر بدار السلام شرق محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد تقدم س ن م م عامل ويقيم دائرة المركز ببلاغ عن غياب شقيقه ع ن م م 29 عامًا عامل واتهم 7 أشخاص باختطافه، وعلل ذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العقيد هشام فوزى، وكيل فرع بحث الشرق، وتبين من التحريات أن المتهمين هم ا م إ وم م إ وع م إ وم ص أ ع وع ع إ و ر م م إ وع س إ يقيمون بذات الناحية.

تم توجيه تشكيل فريق بحث لكشف غموضها وتحديد وضبط المتهمين بالتنسيق وفرع الأمن العام بسوهاج وقد أسفرت جهود البحث إلى أن المجنى عليه لقى مصرعه علي يد ع ع إ 33 عاما حاصل على ليسانس حقوق و م ص أ ع 21 عاما عامل وع س إ 24 عاما، حيث قاموا باختطاف المجنى عليه من الطريق العام بالسيارة رقم 50506 نقل سوهاج كابينة مزدوجة قيادة المتهم الأول وتوجهوا به للمنطقة الجبلية بالظهير الصحراوى الشرقى، دائرة المركز، وقاموا بالإجهاز عليه بالأسلحة البيضاء وقتله ودفنه بإحدى المغارات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكورين وضبطهم بمواجهتهم، بما أسفرت عنه جهود البحث الجنائى أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد سلفاً، أخذاً بالثأر لسابقة قيام المجنى عليه المذكور بقتل والد المتهم الثانى وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وعقب خروجه بعدة أشهر قام بمعايرتهما، مما آثار حفيظتهما ودفعهما لارتكاب الجريمة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز صحبة النيابة العامة بدار السلام لمكان دفن الجثة، وتم استخراجها ونقلها والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى، جار عرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها وبيان سبب الوفاة.