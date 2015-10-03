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التعليم: فسخ التعاقد مع عامل حاول اغتصاب تلميذة فى المنيا

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التعليم: فسخ التعاقد مع عامل حاول اغتصاب تلميذة فى المنيا التعليم: فسخ التعاقد مع عامل حاول اغتصاب تلميذة فى المنيا
قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن محافظ المنيا قرر فسخ التعاقد مع عامل مدرسة جبل الطير بمركز سمالوط، موضحا أن العامل طلب من معلمة الفصل أن يصطحب الطفلة إلى والدها، قائلا لها: والدها ينتظرها فى الخارج ويحتاجها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المعلمة سمحت له باصطحابها وأثناء الإمساك بها فى يده دخل بها فى إحدى حجرات التربية الرياضية، وحاول تقبيلها والتحرش بها، موضحا: قامت التلميذة بالصراخ، وتركها العامل وذهبت إلى فصلها دون أن تخبر أحدا بما حدث معها، مشيرا إلى أنها بعد وصولها إلى البيت أبلغت والدها بما حدث معها، وقام بتحرير محضر شرطة وباشرت النيابة التحقيقات.

وأوضح رمضان عبد الحميد فى تصريحاته لـ" اليوم السابع" أن العامل الذى حاول التعدى على التلميذة من منطقة الطفلة، وجار لها فى السكن وبينهم خلافات.

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