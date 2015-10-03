سامح شكرى لـ"العربية": التدخل الروسى بسوريا يحاصر الإرهاب ويقضى عليه

علق سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، على التدخل العسكرى الروسى فى سوريا، قائلاً: "إن المعلومات المتوفرة لدى مصر من خلال الاتصالات المباشرة مع الجانب الروسى تؤكد اهتمام روسيا بمقاومة الإرهاب.. ومحاصرة انتشاره فى سوريا، وأن هدفها من التواجد هو توجيه ضربة قاصمة لداعش فى سوريا والعراق"، مضيفاً: "نرى أن هذا سيكون له أثر فى محاصرة الإرهاب فى سوريا والقضاء عليه".

ودعا شكرى خلال حواره ببرنامج الشارع السياسى المذاع عبر فضائية "العربية"، إيران إلى انتهاج سياسات إيجابية فى منطقة الشرق الأوسط، فيما أشار إلى أنه لا حلا سياسيا فى اليمن دون تطبيق قرار مجلس الأمن، موضحاً أن الشعب اليمنى هو المتضرر من عدم تطبيق قرار المجلس.

وأكد وزير الخارجية المصرى، أن مكافحة الإرهاب ليست مقتصرة على الجانب العسكرى فقط، وإنما يعتبر دعم إنتاج الشباب وتفعيل دورهم فى مجتمعاتهم مكافحة للإرهاب.