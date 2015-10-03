بالصور.. رئيس "قصور الثقافة" يتفقد المواقع الثقافية بأسوان

تفقد محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرافقه سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد، ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، بعض المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسوان، متمثلة فى قصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة العقاد، ومكتبة درة النيل للأطفال ومكتبة السلام للأطفال.

وناقش عبد الحافظ وفاروق، مع اللواء مصطفى يسرى محافظ أسون، بحث الترتيبات النهائية لاستضافة مؤتمر أدباء مصر للأقاليم فى دورته الـ30، وأيضًا الوقوف على آخر التجهيزات واللمسات النهائية لمشاريع الجنوب الثقافية، وافتتاح مسرح فوزى فوزى (المسرح الصيفى) بأسوان.

وشدد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على ضرورة وضع بروتوكول تعاون مع عدد من المدارس داخل محافظة أسوان، لجذب الطلاب لقصور الثقافة، من خلال جعل حصة الموسيقى والرسم والقراءة والاطلاع والمواهب (غناء، تمثيل) تكون بالقصور والمكتبات، وأن تكون هذه البداية من الجنوب صعيد "ثقافة أسوان"، ثم تعمم على باقى المواقع التابعة للهيئة.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام فى إبراز الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية، وضرورة متابعة المواقع الثقافية من خلال الإعلام يوميًا.



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