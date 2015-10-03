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«سعد الجيوشي»: الاعتماد على النقل النهري «ضروري»

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«سعد الجيوشي»: الاعتماد على النقل النهري «ضروري» «سعد الجيوشي»: الاعتماد على النقل النهري «ضروري»

وزير النقل أثناء جولته في دمياط

قام وزير النقل، الدكتور سعد الجيوشى، بجولٍة تفقدية داخل ميناء دمياط يرافقه محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل طه، ورئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أيمن صالح، وقيادات النقل البحري.

وشرح رئيس هيئة ميناء دمياط، في بداية الجولة خطة المشروعات بميناء دمياط (خطة مشروعات قصيرة الأجل تنتهي عام 2017 – خطة متوسطة الأجل من عام 2017 حتي عام 2020 – وخطو طويلة الأجل من عام 2020 حتي عام 2025).

تفقد الوزير عدد من الأرصفة والمشروعات داخل الميناء ( مخازن – طرق – قاطرات )، حيث صرح الدكتور الجيوشي بأن الموانئ البحرية لها دور كبير في زيادة الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة أحدث النظم في الموانئ البحرية العالمية.

كما تفقد الوزير الميناء النهري حيث أكد الدكتور الجيوشي على ضرورة تفعيل النقل النهري وتكامله مع النقل متعدد الوسائط حيث أنه يعتبر أرخص وسائل نقل البضائع في مما يؤدي إلي تقليل تكلفة نقل البضائع كما أنه يسهم في تخفيف العبء علي الطرق.

 

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