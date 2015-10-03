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محافظ الوادي الجديد يشهد بروفات الأحتفال بالعيد القومي

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محافظ الوادي الجديد يشهد بروفات الأحتفال بالعيد القومي محافظ الوادي الجديد يشهد بروفات الأحتفال بالعيد القومي

جانب من بروفة الاحتفالات

شهد محافظ  الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، اليوم السبت، البروفات الخاصة بالعروض الفنية والفلكورية لفرقة المحافظة للفنون الشعبية بمنطقة البجوات الآثرية شمال مدينة الخارجة؛ احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة. في حضور مدير فرع ثقافة الوادي الجديد صلاح حسان وعدد من قيادات الفرع بالمحافظة.

أوضح  المحافظ ، أن غدًا الأحد الاحتفال الكبير بالعيد القومي للمحافظة بإستاد الوادي الجديد الرياضي الذي يشمل العروض الرياضية الرقصات الشعبية. ويواكب يوم الـ3 من أكتوبر من كل عام احتفالا بذكرى وصول قوافل التعمير، وسلاح المهندسين إلى المحافظة عام 1959، لتنفيذ قرار الزعيم جمال عبد الناصر لإنشاء وادي مواز لوادي النيل.

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