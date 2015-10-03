قائد الجيش الثاني و محافظ الإسماعيلية يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري

قام اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثانى الميداني، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء علىي العزازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 42 لانتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة .

وقد تضمنت مراسم الاحتفال بوضع أكاليل الزهور، والتي حضرها العميد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة وقادة الأفرع الرئيسية للجيش الثاني الميداني عزف موسيقى الجيش لسلام الشهيد والسلام الوطني.