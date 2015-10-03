أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وكالة الأنباء السورية: 700 مسلح فى درعا سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة

Google+ Print
وكالة الأنباء السورية: 700 مسلح فى درعا سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة وكالة الأنباء السورية: 700 مسلح فى درعا سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة
قالت وكالة الأنباء السورية، إنه "فى إطار المصالحات الوطنية التى تمت، اليوم السبت، لتسوية أوضاع أكثر من 700 مسلح ومطلوب بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة فى درعا خلال فعالية بحضور رسمى وشعبى وفعاليات أهلية ولجان المصالحة فى المحافظة.

وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن 250 مطلوبًا وأكثر من 450 مسلحًا سلموا أنفسهم وأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والتي شملت صواريخ "لاو" ورشاشات "بى كى سى" ومدفع "بى- 90" و 332 بندقية حربية وقناصات ومسدسات وذخيرة إلى الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم، في حين قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع نحو 43 وقوفًا فى إطار المصالحات الوطنية.

وأكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس خلال الفعالية مواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار الى ربوع المحافظة، مبينًا أن هذه الفعالية تأتي "انعكاسًا لانتصارات الجيش العربي السوري في مواجهته للتنظيمات الإرهابية التكفيرية على مدينة درعا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365