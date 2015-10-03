وكالة الأنباء السورية: 700 مسلح فى درعا سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة

قالت وكالة الأنباء السورية، إنه "فى إطار المصالحات الوطنية التى تمت، اليوم السبت، لتسوية أوضاع أكثر من 700 مسلح ومطلوب بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة فى درعا خلال فعالية بحضور رسمى وشعبى وفعاليات أهلية ولجان المصالحة فى المحافظة.

وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن 250 مطلوبًا وأكثر من 450 مسلحًا سلموا أنفسهم وأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والتي شملت صواريخ "لاو" ورشاشات "بى كى سى" ومدفع "بى- 90" و 332 بندقية حربية وقناصات ومسدسات وذخيرة إلى الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم، في حين قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع نحو 43 وقوفًا فى إطار المصالحات الوطنية.

وأكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس خلال الفعالية مواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار الى ربوع المحافظة، مبينًا أن هذه الفعالية تأتي "انعكاسًا لانتصارات الجيش العربي السوري في مواجهته للتنظيمات الإرهابية التكفيرية على مدينة درعا".