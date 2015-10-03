بالصور.. المقاتلات الروسية تقصف معاقل داعش بمدينة إدلب السورية

نفذت المقاتلات الروسية عشرات الغارات الجوية اليوم السبت، على معاقل تنظيم داعش فى سوريا، واستهدفت مواقع عسكرية، ومصنع للقنابل تابع للتنظيم فى منطقة معرة النعمان بمدينة إدلب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن المسئول برئاسة الأركان الروسية، أندريه كارتابولوف، إن سلاح الجو الروسى نفذ أكثر من 60 طلعة جوية فى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية قصف خلالها أكثر من 50 هدفًا لتنظيم داعش.

وأكد " كارتابولوف"، أن الغارات أضعفت بدرجة كبيرة القدرة العسكرية للإرهابيين فى سوريا، وإنها تستهدف بالأساس مراكز القيادة ومخازن الأسلحة ومصانعها.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن طائراتها الحربية قوضت القدرات المادية والتقنية لـ "الإرهابيين" في سوريا.



>