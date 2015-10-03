"الصحة": تطعيم 8 ملايين تلميذ ضد الالتهاب السحائى خلال أكتوبر ونوفمبر

أعلنت وزارة الصحة، أنه سيتم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر تطعيم 8 ملايين تلميذ ضد أمراض الالتهاب السحائى والدفتيريا والتيتانوس.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان لها، اليوم السبت: "فى إطار الجهود الوقائية للحد من الأمراض المعدية وبالإحالة إلى قيام وزارة الصحة سنوياً بإعطاء تطعيمات للوقاية من بعض الأمراض المعدية لتلاميذ المدارس، حيث يتم تطعيم ما يقرب من 8 ملايين تلميذ بالتطعيم الواقى ضد الأمراض الثلاثة".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطعيم تلاميذ المدارس بالصفوف: "أولى حضانة - أولى ابتدائى - أولى إعدادى - أولى ثانوى"، ضد الالتهاب السحائى.

وأضافت أنه سيتم التطعيم ضد مرضىَّ الدفتيريا والتيتانوس "جرعة منشطة"، وذلك لتلاميذ الصف "الثانى الابتدائى- الرابع الابتدائى"، ويتم اتباع إجراءات الحقن الآمن واستخدام سرنجات حقن ذاتية التلف، موضحة أن تكلفة تلك التطعيمات حوالى 65 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم تطعيم تلاميذ المدارس "حتى الفصل الخامس الابتدائى" هذا العام ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى، والتى ستبدأ يوم 31 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.