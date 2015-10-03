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"الصحة": لا توجد حالات إصابة بفيروس "كورونا" والعينات المشتبه بها سلبية

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"الصحة": لا توجد حالات إصابة بفيروس "كورونا" والعينات المشتبه بها سلبية "الصحة": لا توجد حالات إصابة بفيروس "كورونا" والعينات المشتبه بها سلبية
أعلنت وزارة الصحة، أنه لا يوجد بمصر أى حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، والاشتباه فى 14 حالة وسلبية 9 منها، وجار متابعة باقى العينات، التى تستغرق نحو 48 ساعة.

وقالت وزارة الصحة، فى بيانٍ لها، إنها تجرى سنوياً مسحا على عينة عشوائية من القادمين من الحج، وسحب عينات منهم لفحصها معمليًا، ومعرفة الفيروسات التنفسية السائدة بين الحجاج، وتمت مناظرة القادمين من موسم الحج على متن 409 طائرات فى 5 مطارات، بالإضافة إلى القادمين من خلال ميناء نويبع البحرى، حيث تم مناظرة القادمين على متن 16 باخرة.

وأضافت، أنه تم الاشتباه فى 14 حالة فى منافذ الوصول، وتحويلها إلى مستشفيات الحميات، وأخذ مسحات للكشف عن فيروس كورونا، وتبين سلبية 9 منهم، وجار متابعة نتائج باقى العينات، التى تستغرق فى فحصها من 24 إلى 48 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود الوقائية للحد من الأمراض المعدية والمتخذة بشأن عودة الحجاج بعد موسم الحج الحالى، حيث يتم توعية الحجاج قبل السفر عن الوقاية من الأمراض المعدية خاصة الأمراض التنفسية الحادة مثل الأنفلونزا ومرض كورونا، بالإضافة إلى مناظرة القادمين من موسم الحج فى منافذ الوصول من خلال كاميرات حرارية عن بعد للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة لديهم واكتشاف من لديه أعراض المرض.

وأضافت أنه يتم أخذ بياناتهم شاملة محل إقامتهم وتليفوناتهم، حيث يتم إرسال تلك البيانات إلى مديريات الشئون الصحية الواقع فى نطاقها مقر إقامتهم لمتابعتهم لمدة ثلاثة أسابيع بعد الوصول، ويتم إعطاؤهم مطويات فى منفذ الوصول تشمل رسائل توعوية عن مرض كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه وضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات فى حال ظهور الأعراض عليهم.

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مصر 365