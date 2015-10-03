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الإمارات تشارك المصريين احتفالات أكتوبر بأوبريت "عناقيد الضياء"

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الإمارات تشارك المصريين احتفالات أكتوبر بأوبريت "عناقيد الضياء" الإمارات تشارك المصريين احتفالات أكتوبر بأوبريت "عناقيد الضياء"
تنظم إمارة الشارقة احتفالية ثقافية فنية فى خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل فى إطار مشاركة الشعب المصرى فى احتفالاته بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالمشاركة فى أكبر أوبريت فنى تم إنتاجه بالإمارة خلال الفترة الماضية "عناقيد الضياء" الذى يحكى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم والهجرة النبوية وتعاليم الإسلام السمحة التى أرساها الإسلام على مدار عقود طويلة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رئيس مركز الشارقة للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة إن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ليست انتصارات لمصر فقط ولكن، هى انتصارات لجميع العرب، وقد وجدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أقل ما يقدم لمشاركة الشعب المصرى فى هذه الذكرى المجيدة، هو إقامة أوبريت فنى "عناقيد الضياء"، كجزء من رد الجميل.

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