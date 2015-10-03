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بالفيديو.. روسيا تستخدم صواريخ دقيقة موجهة بالأقمار الصناعية لقصف داعش

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بالفيديو.. روسيا تستخدم صواريخ دقيقة موجهة بالأقمار الصناعية لقصف داعش بالفيديو.. روسيا تستخدم صواريخ دقيقة موجهة بالأقمار الصناعية لقصف داعش
بثت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لعمليات قصف طائرات سلاح الجو الروسى لمواقع ومنشآت تنظيم داعش فى سوريا بقنابل جوية موجهة.

وذكرت الوزارة فى بيان بثته وسائل إعلام روسية أن موسكو تستعين بنظام "جلوناس" لتحديد المواقع التى يتخذها داعش وكراً له، عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك بتوجيه قنابل تلقيها الطائرات الروسية على البنى التحتية لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وصرح مسئول عسكرى بسلاح الجو الروسى بأن الطائرات الروسية تستخدم أسلحة دقيقة التصويب لقصف البنى التحتية للمجموعات الإرهابية منها قنبلة "كا أ بى-500"، وهى قنبلة موجهة يقوم قمر صناعى تابع لنظام "جلوناس" بتوجيهها إلى هدفها بعدما تلقيها الطائرة، وتصيب هذه القنبلة هدفها بمنتهى الدقة، ولا يمكن أن تنحرف عن هدفها بما يزيد على 2 متر مهما تكن الظروف الجوية.

وأشار المسئول إلى أن هذه الدقة تضمن إصابة الهدف المطلوب تدميره، وتستبعد إصابة المدنيين، موضحاً أن قنبلة "كا أ بى-500" تلقيها قاذفة قنابل "سو-34" من علو يبلغ 5 كيلومترات.

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مصر 365

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