مصادر إسرائيلية: الصين ترسل مقاتلات جوية إلى سوريا لدعم "الأسد"

نقلت قناة "I 24" الإخبارية الإسرائيلية، عن مصادر استخباراتية غربية وإسرائيلية، قولها إن طائرات صينية من طراز J-15 ستُقلع من على حاملة الطائرات الصينية "Liaoning-CV-16" التى وصلت الى شواطئ سوريا 29 سبتمبر الماضى.

ويأتى ذلك بعد أيام قليلة من إرسال روسيا لقواتها الجوية لسوريا لدعم نظام الرئيس السورى بشار الاسد، وشن هجمات ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، والجماعات الإرهابية الأخرى.

وكشفت المصادر الغربية والاستخباراتية الإسرائيلية أن سلاح الجو الصينى فى طريقه إلى ساحات المعارك فى سوريا للمشاركة فى الهجمات مع نظيره الروسى.

وستكون هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يشارك فيها الجيش الصينى فى عمليات عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط وهى المرة الأولى أيضا التى تعمل فيها حاملة الطائرات الصينية المذكورة ضمن شروط وظروف الحرب الحقيقية.