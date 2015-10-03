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عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى

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عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى
كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عاملا بمدرسة جبل الطير الابتدائية التابعة لإدارة سمالوط بالمنيا يدعى "هانى ع"، حاول التعدى جنسيا على تلميذة، موضحا أنه تم إنقاذها من بين يديه وإحالة الواقعة إلى محافظ المنيا، والذى قرر استبعاد العامل من المدرسة والتحقيق معه.

كما حرر والد الطالبة "أمنية أ" بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة جبل الطير الابتدائية التابعة لإدارة سمالوط محضر شرطة حمل رقم 10331 إدارى مركز شرطة سمالوط، ضد عامل المدرسة بعد محاولته اغتصاب نجلته والتحرش بها جنسيا.

وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت اليوم أثناء اليوم الدراسى، موضحا أن العامل ارتكب الواقعة فى أحد فصول المدرسة.


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