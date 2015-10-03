الجيش الروسى: فرار 600 داعشى إلى أوروبا عقب شن غارات جوية فى سوريا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم السبت، أن طائراتها الحربية قوضت القدرات المادية والتقنية للإرهابيين في سوريا.

وقال قائد إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق أول أندريه كارتابولوف للصحفيين، إن حوالى 600 إرهابى غادروا مواقعهم قاصدين أوروبا عقب غارات المقاتلات الروسية التى بلغت أكثر من 60 طلعة استهدفت خلالها أكثر من 50 موقعًا من البنية التحتية لتنظيم داعش فى سوريا، لافتا النظر إلى أن الاستخبارات الروسية تسجل مغادرة المسلحين للمناطق التى كانوا يسيطرون عليها.

وقال كارتابولوف إن الجانب الأمريكى أبلغ وزارة الدفاع الروسية أن المناطق التي تستهدفها الطائرات الحربية الروسية "لا يوجد فيها سوى الإرهابيين"، ذاكرًا أنه تم الإعلان عن الضربات الجوية الروسية على مواقع "داعش" مسبقًا.