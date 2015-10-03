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مقتل 12 شخصًا وإصابة 31 آخرين بجروح فى انفجارين انتحاريين ببغداد

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مقتل 12 شخصًا وإصابة 31 آخرين بجروح فى انفجارين انتحاريين ببغداد مقتل 12 شخصًا وإصابة 31 آخرين بجروح فى انفجارين انتحاريين ببغداد
أفادت فضائية "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، بمقتل 12 شخصًا، وإصابة 31 آخرين بجروح، فى انفجارين انتحاريين، فى منطقتى؛ الكاظمية، والحرية، ببغداد.
>وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد العميد سعد معن وقوع انفجار مزدوج لانتحاريين اثنين فى ساحة عدن بمدخل منطقة الكاظمية شمالى العاصمة العراقية(بغداد).

وقال معن - فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد مساء اليوم السبت - إن ثلاثة انتحاريين حاولوا الدخول إلى كاظمية عبر نقطة تفتيش أمنية (سيطرة) فى ساحة عدن واكتشف القوات الأمن العراقية ثلاثة انتحاريين تمكنت من قتل أحدهم.

وأضاف: إن الانتحارين الآخرين الذين كانا يحملان حزامين ناسفين تمكنا من تفجير نفسيهما قرب نقطة التتيش مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين للقوات الأمنية والمدنيين العراقيين الذين تصادف مرورهم لحظة التفجير.

وكان مصدر أمنى أشار إلى أن حادث تفجير المزدوج وقع فى ساحة عدن ذات الأغلبية الشيعية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجراح.
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مصر 365