الحجر الصحى بمطار القاهرة يعزل حاجا للاشتباه فى إصابته بـ"كورونا"

عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى حاجا مصريا بمستشفى الحميات بالعباسية، عقب عودته من السعودية للاشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا" لارتفاع درجة حرارته، كما قامت السلطات بنقل حاجة مصرية إلى مستشفى هليوبوليس فور وصولها المطار لسوء حالتها الصحية وإصابتها بضيق تنفس.

وصرح مصادر طبية بالمطار أثناء إجراء الفحص الطبى على ركاب رحلة الخطوط السعودية والقادمة من جدة، اكتشف أطباء الحجر الصحى ارتفاع درجة حرارة الحاج "عبد الله .ع" 66 عاما، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى الحميات بالعباسية للاشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا"، حيث سيتم وضعه تحت الملاحظة الطبية وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابته بمرض "كورونا".

كما قامت سلطات الحجر الصحى بنقل حاجة مصرية من محافظة الدقهلية إلى مستشفى هليوبوليس، تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لإنقاذها بعد إصابتها بوعكة صحية وضيق فى التنفس فور هبوط الطائرة المصرية القادمة من جدة.