أخبار مصر للساعة6.. الصين تدخل خط مواجهة داعش بسوريا وروسيا تواصل هجماتها

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتطورات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، فى ثالث أيام الهجمات التى شنتها القوات الجوية الروسية، بتنسيق مع القوات المسلحة السورية، ودخول القوات الجوية الصينية على خط المواجهة، وإرسالها مقاتلات لدعم النظام السورى.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تغطيته لاستعدادات القوى السياسية المختلفة والأحزاب، لانتخابات مجلس النواب ونظر المحكمة الإدارية العليا طعون المرشحين المستبعدين من مارثون الانتخابات، وفى مقدمتهم رجل الأعمال المهندس أحمد عز.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

- مصادر إسرائيلية: الصين ترسل مقاتلات جوية إلى سوريا لدعم "الأسد"

- روسيا تتجاهل التحذيرات الأمريكية وتواصل شن غاراتها على داعش بسوريا.. الطيران الروسى يستهدف معاقل التنظيم فى مدينة "الرقة".. وأوباما: لن نحول الحرب الأهلية السورية لحرب بالوكالة بين واشنطن وموسكو

- بالفيديو.. روسيا تستخدم صواريخ دقيقة موجهة بالأقمار الصناعية لقصف داعش

- وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 9 مواقع لداعش فى سوريا خلال 24 ساعة

- رئيس حكومة روسيا: غاراتنا ضد داعش ليس وراءها أى مصالح اقتصادية فى سوريا

- تنظيم الإخوان فى دمشق: الضربات الروسية على سوريا خرق للقانون الدولى

- رسميا.. العليا للانتخابات تعلن قبول 7 قوائم فى المرحلة الأولى.. ولجنة مخالفات الدعاية تتلقى 32 شكوى خاصة بتعليق ملصقات فى أماكن محظورة.. وتؤكد: فحصها جيدا وإجراءات رادعة ضد المخالفين

- العليا للانتخابات تخطر النيابة بتزوير أوراق قائمة الجبهة المصرية بالصعيد

- اللجنة العليا للانتخابات: 7 فضائيات خالفت نظام الدعاية الانتخابية.. الـ"سى بى سى" و"الحياة" و"دريم 2" و"صدى البلد" أبرزها.. اللجنة تخطر القنوات بمضمون مخالفاتها وتنتظر الرد عليها خلال 24 ساعة

- فريد الديب يصل مجلس الدولة لحضور طعن أحمد عز على استبعاده من الانتخابات

- انعقاد جلسة "الإدارية العليا" لنظر طعون أحمد عز وسما المصرى وآخرين

- بالصور.. سما المصرى أمام "الإدارية العليا": لم تصدر أحكام بأننى سيئة السمعة

- بالصور.. مرشح مستبعد من ذوى الاحتياجات الخاصة يهدد المحكمة بشنق نفسه

- السجن 5 سنوات والغرامة 200 جنيه لـ"أنس البلتاجى"و2 آخرين بتهمة حيازة سلاح.. ابن القيادى الإخوانى يسجد عقب النطق بالحكم والصدمة تظهر على زميليه.. والمحامى يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

- الإعدام و"المؤبد" لـ4 والسجن 10 سنوات لـ"حدث" فى قضية ألتراس ربعاوى

- الحكم بـ4سنوات سجن لياسمين النرش وتغريمها 50ألف جنيه فى واقعة المطار

href='http://www.youm7.com/story/2015/10/3/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B7/2371320#.Vg_0gd-qqko

>' target='_blank'>- تأجيل اجتماع سد النهضة لنهاية أكتوبر.. السودان وإثيوبيا قدما طلبا رسميا.. محمود أبوزيد: استمرار المفاوضات ضرورة ومشروع "باور آكوبو" يوفر لمصر 4 مليارات متر مكعب مياه.. ونصر علام: لا بد من تدخل السيسى

- السيطرة على عملية شغب داخل سجن "ميت سلسيل" بالدقهلية

- أحمد فتحى سرور يعود ليترافع فى قضية قتل بالمحلة.. أهالى المتهمين يوكلون رئيس مجلس الشعب الأسبق بدلا من "أبو شقة" بعد حصول ذويهم على أحكام بالإعدام والمؤبد.. والمحكمة تؤجل لـ5 نوفمبر للاطلاع

- استقالة عمرو حمزاوى وقياديين من "مصر الحرية" وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الحزب

- حبس عضو بالغرفة التجارية فى الجيزة لاتهامه بتزوير 11 شهادة دكتوراه

- 5قرارات ثورية للخواجة فيريرا فى المهمة المستحيلة الليلة.. المدير الفنى يجرى تغييرات جوهرية تبدأ بكوفى احتياطى ودويدار أساسى.. لاعبا ارتكاز فى الوسط.. ثلاثة صناع لعب.. حمودى يبدأ وطلبة يغيب وجمعة يظهر

- أسماء وفيات المصريين الـ 127 والمفقودين الـ 105بحادث منى

- بعد 24 ساعة من قطع البحرين واليمن علاقاتها مع طهران.. إيران تحول ضحايا تدافع "منى" إلى منصة لإطلاق التهديدات السياسية.. روحانى: لن نتغاضى عن دماء أبنائنا.. والحرس الثورى يعلن استعداده للرد العنيف

- مارنى سيمبسون وكلوى جودمان فى حفل توزيع جوائز تليفزيون الواقع

- الروبوت iCub يشارك فى مؤتمر IROS 2015 للعلماء بألمانيا

- أحدث الأزياء الهندية فى أسبوع الموضة بباريس

- بالفيديو..الواقعة التى تسببت فى حبس ياسمين النرش 4 سنوات وتغريمها 50 الف جنية

- بالفيديو.. انهيار والدة ياسمين النرش خلال جلسة محاكمتها فى “واقعة المطار”

- بالفيديو.. الحسينى: سبب الاعتداء هو إن الإخوان على يقين أن الإعلاميين يقدمون الحقيقة

- كيف يفوز الزمالك 0/4؟ محمد يوسف يُقدم النصيحة الأهلاوية

- الزمالك يهاجم النجم بـ4 لاعبين.. وعودة دويدار

- أجويرو يقتحم تاريخ بريميرليج بـ3 أرقام فى خماسية نيوكاسل

- تنسيق الدبلومات.. وقفة احتجاجية للطلاب على سلالم نقابة الصحفيين (صور)

- خلّى طلابك يقلّدوك.. 5 نصائح لتوظيف هوايات المعلم داخل الفصل

- علّم أولادك صح.. كيف تؤثر القراءة فى زيادة فهم التلاميذ؟

- أخبار مصر للساعة1.. رسمياً.. قبول 7 قوائم فى المرحلة الأولى من الانتخابات