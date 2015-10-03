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"التعليم" تستبعد مديرة مدرسة ومشرفًًًا ومعلمًا بعد محاولة اغتصاب تلميذة بالخصوص

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"التعليم" تستبعد مديرة مدرسة ومشرفًًًا ومعلمًا بعد محاولة اغتصاب تلميذة بالخصوص "التعليم" تستبعد مديرة مدرسة ومشرفًًًا ومعلمًا بعد محاولة اغتصاب تلميذة بالخصوص
أكدت ألفت فرغلى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن واقعة مدارسة اللغات التابعة لإدارة الخصوص التعليمية لن تمر مرور الكرام، وأنه سوف تتم إحالة الجميع للتحقيق وأنها مبدئيًا قررت استبعاد مديرة المدرسة والمشرف على المجموعات المدرسية ومدرس بالمدرسة عن العملية التعليمية لحين انتهاء التحقيق.

وذلك بعد واقعة محاولة اغتصاب الطفلة "ندى.أ" تلميذة بالصف الرابع بالمدرسة وتبدأ القصة بأن أحد المدرسين بالمدرسة يقوم بإعطاء دروس خصوصية فى إطار المجموعات المدرسية وميعاد الحصة بعد انتهاء اليوم الدراسى وقام المدرس بإلغاء الحصة.

فيما يبدو أن المدرسة تعج بالفوضى لدرجة عدم وجود العامل أو تغافله عن أداء مهامه وتركه أطفالاً يجوبون مبنى المدرسة الكبير بدون رعاية وهنا وقعت الطفلة فريسة لطالب بالمرحلة الثانوية ولما شعرت والدة الطفلة بتأخرها رغم إلغاء الحصة صعدت للدور الرابع مكان الدرس الخصوصى فسمعت صرخات طفلتها لتخرج الطفلة متجردة من ثيابها وسط ذهول الأم التى حررت محضر بالواقعة برقم 4964 إدارى قسم شرطة الخصوص وتم القبض على عامل المدرسة للتحقيق معه وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة.

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مصر 365