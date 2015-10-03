أحمد عز يغادر مجلس الدولة عقب تحدثه أمام "الإدارية العليا" لأول مرة

غادر رجل الأعمال أحمد عز، وبصحبته فريد الديب المحامى وعدد من أنصاره، مقر مجلس الدولة عقب نظر الطعن الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض خوضه للترشح للانتخابات البرلمانية، لعدم سريان الحساب البريدى الذى تم فتحه لوضع أموال الدعاية به.

وذلك بعد ترافع فريد الديب المحامى عن أحمد عز، وترافع محامى هيئة البريد والبنك المركزى، ومستشار هيئة قضايا الدولة، وتحدث "عز" لأول مرة أمام المحكمة.

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