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الإسماعيلى لـ في الجول: 23 لاعبا في معسكر الإمارات

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الإسماعيلى لـ في الجول: 23 لاعبا في معسكر الإمارات الإسماعيلى لـ في الجول: 23 لاعبا في معسكر الإمارات

استقر أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي على 23 لاعبا لدخول المعسكر الإعدادي للفريق في الإمارات استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

واستبعد ميدو رباعي الأوليمبي محمود حمد ومحمد فتحي وعبد الرحمن حسان وشكري نجيب إضافة للمصاب أحمد سمير وخالد صبحي ومحمد علاء لالا وفقا لمراسل FilGoal.com.

واختار مدرب الزمالك السابق الحارسين محمد صبحي ومحمد مجدي للانضمام للمعسكر على أن ينضم لهما الحارس الثالث محمد عواد بعد انتهاء رحلته مع المنتخب العسكري.

وسينتظم في المعسكر - الذي يبدأ 5 أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 11 يوما - بهاء مجدي وسعد حسني وشوقي السعيد وطه عادل وأحمد سمير فرج وباهر محمدي وكريم الضو من خط الدفاع.

وسيتواجد من لاعبي الوسط حسني عبد ربه وعماد حمدي ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ومحمود متولي ومحمود شيكابالا وتوريك جبرين ومصطفى عفروتو وأحمد جمال وعمر الوحش.

وسيكون من الهجوم إيمانويل باناهيني وكينيث ومروان محسن.

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فيديو اليوم السابع

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