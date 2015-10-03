الاتحاد يواجه الإنتاج الحربي في المحطة الثالثة استعدادا للدوري قبل العودة للإسكندرية

سيواجه الاتحاد السكندري فريق الإنتاج الحربي الصاعد من الدرجة الثانية وديا السبت في ثالث مبارياته استعدادا للموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاتحاد 4-2 على السكة الحديد وتعادل 1-1 مع طلائع الجيش في المباراتين السابقتين مع مدربه البلغاري ستويتشو ملادينوف.

ويختتم زعيم الثغر معسكره في القاهرة بمواجهة اتحاد الشرطة الثلاثاء المقبل قبل العودة للإسكندرية لمقابلة الجيش ودمنهور في آخر مباراتين قبل بدء الدوري.

ويلتزم اللاعبون في معسكر الفريق رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم ووعدت الشركة الراعية (بريزينتيشن) رئيس النادي بدفع المستحقات نهاية الأسبوع.

ويستضيف سيد البلد الصاعد حديثا للدوري الممتاز فريق أسوان في الجولة الأولى من الدوري.