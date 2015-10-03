اتحاد الكرة يوضح لماذا السوبر في الإمارات والابتعاد عن الحكام المصريين

وضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة أسباب اختيار الإمارات لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري يوم 15 أكتوبر الجاري.

ووقع الاختيار على استاد هزاع بن زايد الخاص بنادي العين الإماراتي لاستضافة مباراة السوبر.

وقال علام في المؤتمر الصحفي للشركة الراعية "قررنا إقامة مباراة السوبر في الإمارات ليس لأن مصر تفتقر للأمن بالعكس تماما فالداخلية والجيش هما سبب استمرار الكرة في مصر حتى الآن".

وأضاف "لكننا نتشرف بإقامة السوبر في بلد شقيق وقف بجوار مصر في ثورة يونيو".

وأردف "بالنسبة للحكام فلن نستعين بطاقم مصري لإدارة المباراة لأنه سيؤدي لفشل المباراة، لذلك سنختار طاقم حكام أجنبي الذي يفضله الأهلي والزمالك ولا يعترضون على قراراته".

وكان الحكام المصريين قد عادوا لإدارة مباريات القمة العام الماضي بعد أن أدار محمود البنا ومحمد فاروق مباراتي الدورة الرباعية وكأس السوبر الماضي قبل أن يعود اتحاد الكرة لاستقدام الحكام الأجانب.