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وزير النقل يتفقد الميناء النهرى وأرض مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط

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وزير النقل يتفقد الميناء النهرى وأرض مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط وزير النقل يتفقد الميناء النهرى وأرض مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط
تفقد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، سير العمل بميناء دمياط.

وشهد الوزير ومحافظ دمياط عرضا تقديميا قدمه اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، عن الميناء وتطوره، والمنظومة الإلكترونية الجديدة، كما تفقد الوزير أرض مشروع محطة الحاويات الثانية وزارا الميناء النهرى.

وأكد الوزير على أهمية بذل الجهد لتشغيل الميناء النهرى وإطلاق اول قاطرة نهرية فى مياه نهر النيل قبل السدة الشتوية.

وطلب من المسئولين سرعة إنجاز العمل والعرض عليه على وجه عاجل، موضحًا بأنه تم تطهير مجرى نهر النيل من الأقفاص السمكية، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد 1016 قفصا سمكيا من على مسطح مياه نهر النيل، وأصبح نهر النيل الآن خاليا تماما من أية معوقات وجاهز للملاحة النهرية.

كما تفقد الوزير أرصفة الخدمات البحرية بميناء دمياط، والتقى بالعاملين بها واطمأن على تقديم أفضل خدمة ممكنة للسفن، كما تفقد الوزير القاطرتين الجديدتين لخدمة الميناء.

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مصر 365