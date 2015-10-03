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تفاصيل ضبط مسجل خطر يمارس الدجل على أهالى الفيوم.. المتهم يستقبل الغرباء فى قريته لعلاج الاكتئاب وإخراج الجن والمس مقابل أموال.. "تلبيس إبليس" و"إنجيل العهد الجديد" ضمن 9 كتب يستعين بها فى النصب

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تفاصيل ضبط مسجل خطر يمارس الدجل على أهالى الفيوم.. المتهم يستقبل الغرباء فى قريته لعلاج الاكتئاب وإخراج الجن والمس مقابل أموال.. "تلبيس إبليس" و"إنجيل العهد الجديد" ضمن 9 كتب يستعين بها فى النصب تفاصيل ضبط مسجل خطر يمارس الدجل على أهالى الفيوم.. المتهم يستقبل الغرباء فى قريته لعلاج الاكتئاب وإخراج الجن والمس مقابل أموال.. "تلبيس إبليس" و"إنجيل العهد الجديد" ضمن 9 كتب يستعين بها فى النصب
"تلبيس إبليس وإنجيل العهد الجديد وكيف أبرأ مع المسيح والمسيح البكر وأمثال المسيح وخلاص الله ولك والجواب والعهد الجديد بالخلفيات التوضيحية" من الكتب التى ضبطتها الأجهزة الأمنية بالفيوم بحوزة شقى خطر أطلق لحيته وأوهم المواطنين بقدرته على السحر والشعوذة وعلاج حالات المس وصرف الجن وغيرها حيث حول منزله بقرية العدوة الى وكر الشعوذة واستقبال الغرباء من كافة قرى ومحافظات بزعم علاجهم".

وأكد مصدر أمنى أن المتهم "عجمى .م .ع " - 48 سنة - مسجل شقى خطر تحت رقم 12 فئة "ب" "تزييف وتزوير" وسبق اتهامه فى 6 قضايا "نصب وتموين وحيازة سلاح بدون ترخيص وأموال عامة وتبديد"، ومحكوم عليه بالحبس سنة فى القضية رقم 13821 مركز شرطة الفيوم لسنة 2013 (مبان بدون ترخيص) مشيرا إلى أنه زعم استخدامه الكتب المضبوطة فى علاج الاكتئاب والمس الشيطانى بأجر .

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مسجل شقى خطر يمارس الدجل والسحر والشعوذة للنصب على المواطنين وإيهامهم بإخراج الجن ومعالجة المس والسحر وحررت له محضر وإحالته إلى النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز الفيوم بتعدد البلاغات من أهالى قرية العدوة تتهم "عجمى .م .ع " - 48 سنة - بممارسة السحر والشعوذة وتردد غرباء بشكل دائم على منزله .

تشكل فريق بحث تأكد من صحة المعلومات والبلاغات حيث افادت التحريات أن المتهم من الأشقياء الخطرين ويستقبل الغرباء بمنزله بقريه العدوة ويمارس النصب والاحتيال عليهم بايهامهم بقدرته على معالجه المس الشيطانى والاكتئاب وفور عرض المعلومات على مدير أمن الفيوم، قرر ضبط المذكور متلبس .

داهم رجال مباحث مركز الفيوم اليوم المتهم وضبطه وبحوزته 9 كتب يوهم بها ضحاياه، وتحرر له ذلك المحضر رقم 5535 إدارى مركز الفيوم لسنة 2015 وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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