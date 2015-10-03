دراسة بريطانية: الخمور الأمريكية تحتوى على الرصاص السام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج خطيرة للغاية، حيث أشارت أن الكثير من أنواع الخمور التى تباع داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحتوى على مواد سامة.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية أن 98% من الخمور والنبيذ التى تباع داخل 4 ولايات أمريكية تحتوى على تركيزات عالية من الزرنيخ السام.

وقام الباحثون باختبار 65 نوعاً من الخمور داخل ولايات كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وأوريجون ، وأثبتت النتائج أن أغلبها يحتوى على تركيزات عالية من الزرنيخ والرصاص السام، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

>وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يفرطون فى تناول الخمور هم الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم والأضرار الصحية الخطيرة، وخاصة سرطان الرئة والجلد والمثانة البولية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Environmental Health"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر أكتوبر الجارى.

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