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بلاغ باختفاء موجه بالتربية والتعليم منذ أول أيام الدراسة بإمبابة

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بلاغ باختفاء موجه بالتربية والتعليم منذ أول أيام الدراسة بإمبابة بلاغ باختفاء موجه بالتربية والتعليم منذ أول أيام الدراسة بإمبابة
تقدمت أسرة موجه بالتربية والتعليم يدعى محمود محمد السيد حسونة، ببلاغ لمباحث قسم شرطة إمبابة أفادت فيه بتغيبه عن المنزل منذ انطلاق العام الدراسى الجديد يوم الاثنين الماضى حتى الآن، وقيد بلاغ برقم 11359 إدارى قسم إمبابة.

وأضافت "الأسرة" فى بلاغها، أن محمود محمد توجه صباح أول يوم دراسى للقيام بمهام عمله من خلال التفتيش على مدرسة طلعت حرب بالعجوزة، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يعد إلى المنزل، وناشدت أسرة الموجه الأجهزة المختصة بالتحرى عن الأمر فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن محمود حسونة يعمل بالتربية والتعليم منذ أكثر من 30 عامًا ويبلغ من العمر 57 عامًا، ومقيم بمنطقة إمبابة بجنوب الجيزة.

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