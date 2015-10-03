القبض على "كشاف" بإدارة كهرباء كفر الزيات وهروب زميله بعد سرقتهما 29 عدادا

نجح ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط كشاف عدادات بإدارة كهرباء كفر الزيات وهروب زميله بعد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما وقاموا بسرقة 29 عداد كهرباء من داخل 29 منزل بعد مغافلة أصحابها وبيعها لأصحاب المنازل الجديدة والمزارع المقامة على الأراضى الزراعية بدون ترخيص بكفر الزيات مقابل مبلغ 2000 جنيه للعداد، وأرشد المتهم عن أماكن بيع العدادات المسروقة.

كانت تكررت بلاغات سرقة عدادات الكهرباء أمام الرائد هادى سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والتى بلغت 29 واقعة، والتى تضمنت سرقة العدادت الكهربائية الخاصة بمنازل المجنى عليهم أثناء تغيبهم عنها.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد هادى سالم، رئيس مباحث كفر الزيات، ضم النقباء أحمد عوض وأحمد سمير وأحمد شيحة، ومحمد العسال، معاونو المباحث تحت إشراف العقيد سيد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات، وبسيون لكشف غموض تلك الوقائع.

وبالتحرى حول تجار الخردة وذوى المعلومات الجنائية المعروف عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع إلا أن جهود فريق البحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كشافى عدادات بإدارة كهرباء كفر الزيات وهم "محمد.ا.ع" 26 سنة كشاف عدادات، و"محمد .ح.ى" 25 سنة كشاف عدادات، وبعد أن علم المتهمين بافتضاح أمرهم حاولوا استرداد العدادت، التى قاموا بسرقتها من أصحاب المنازل والمزارع الذين قاموا بشرائها.

تم إعداد مأموريات لضبط المتهمين أسفرت عن ضبط المتهم الأول واعترف بارتكاب 29 واقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاموا بالتردد على المنازل بحجة قراءة العدادات، واستغلوا تغيب أصحابها، وقاموا بفك العدادات والتلاعب في بياناتها وبيعها لأصحاب المنازل الجديدة غير المرخصة والمزارع المقامة على الأراضى الزراعية بدائرة مركز كفر الزيات مقابل 2000 جنيه للعداد وقيامهما بتقسيم المبالغ متحصلات البيع فيما تمكن المتهم الثانى من الهروب خارج كفر الزيات.

تحرر المحضر 47062 جنح مركز كفر الزيات، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.