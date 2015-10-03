ضبط 129 قطعة حشيش بحوزة 5 متهمين فى حملة أمنية بمراكز وأقسام سوهاج

شن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج برئاسة الرائد محمد سليمان رئيس القسم وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة بالمراكز والأقسام أستهدفت حائزى ومتاجرى المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 99 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وقدره 615 جنيهًا وهاتف محمول بحوزة "ع.أ.ع.ح" 35 عامًا عامل ومقيم الاخيضر مركز المراغة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4260 ادارى مركز المراغة.

كما تم ضبط "24" قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وقدره "905" جنيهات وهاتف محمول بحوزة "م.ا.إ.ص" 30 عامًا عامل ومقيم نزلة القبيصى مركز طما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع تحرر عن ذلك المحضر رقم 4345 إدارى مركز طما.

كما تم ضبط "3" قطع لمخدر الحشيش حيازة "م.ب.ح.ح" 36 عامًا سائق ومقيم القيسارية قسم أول سوهاج، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 391 إدارى قسم الكوثر.

وتمكنت القوات من ضبط "2" قطعة لمخدر حيازة "ط.ع.خ.أ" 25 عامًا ومقيم غرب الكوبرى أول سوهاج دبلوم زراعة قسم أول سوهاج، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3743 إدارى قسم ثان.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط قطعة لمخدر الحشيش حيازة "م ح أ م" 30 عامًا عامل ومقيم شارع أسيوط سوهاج- قسم ثان سوهاج، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3742 إدارى قسم ثان.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.