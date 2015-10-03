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السيطرة على حريق اندلع أعلى مبنى شبكات المعلومات الأرضية بشبين القناطر

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السيطرة على حريق اندلع أعلى مبنى شبكات المعلومات الأرضية بشبين القناطر السيطرة على حريق اندلع أعلى مبنى شبكات المعلومات الأرضية بشبين القناطر
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، منذ قليل، على حريق شب أعلى مبنى شبكات المعلومات الأرضية بشبين القناطر بجوار مكتب البريد والمعهد الأزهرى.

تلقى اللواء شعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وطه رشدى نائب رئيس مجلس المدينة، وتمت السيطرة على الحريق وتبين نشوب الحريق أعلى مركز المعلومات الشبكات الأرضية وذلك لوجود بعض المخلفات المتواجدة أعلى سطح المبنى.

ولم يسفر الحريق عن أى خسائر مادية أو بشرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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