افتتاح و وضع حجر أساس 16 مشروع خدمي وتنموي احتفالاً بالعيد القومي للوادي الجديد‎

صرح العقيد عبد الغني السماحي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجدي، بالإعلان عن افتتاح و وضع حجر أساس 16 مشروع خدمي وتنموي بمركز الفرافرة، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة اليوم 3 أكتوبر من كل عام.

> وقال أنه سيتم افتتاح 6 مشروعات، هي ” مدرسة الفرافرة التجريبية للغات – ملعب خماسي لكرة القدم بمركز شباب الفرافرة – وحدة اطفاء قرية أبو منقار – وحدة صحية بقرية بئر 5 – وحدة صحية بقرية أبو هريرة – مدرسة علي بن طالب للتعليم الاساسي “.

> وأضاف السماحي أنه سيتم وضع حجر أساس 10 مشروعات أخرى بالمركز وقراه، وهي ” وحدة بيطرية بقرية عمر بن الخطاب – مبني محطة تنقية مياه شرب بقرية الخير والنماء – مبنى وحدة محلية لقرية الخير والنماء – مسجد الصحوة بقرية الأمل – مدرسة أبو الهول الإعدادية – مدرسة الرواد للتعليم الأساسي – معهد ديني بقرية صبيح – مدرسة الثانوية العامة بقرية الكفاح – معهد ديني بقرية أبو بكر الصديق – مسجد الوهاب بقرية الكفاح “.