صرح العقيد عبد الغني السماحي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجدي، بالإعلان عن افتتاح و وضع حجر أساس 16 مشروع خدمي وتنموي بمركز الفرافرة، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة اليوم 3 أكتوبر من كل عام.
> وقال أنه سيتم افتتاح 6 مشروعات، هي ” مدرسة الفرافرة التجريبية للغات – ملعب خماسي لكرة القدم بمركز شباب الفرافرة – وحدة اطفاء قرية أبو منقار – وحدة صحية بقرية بئر 5 – وحدة صحية بقرية أبو هريرة – مدرسة علي بن طالب للتعليم الاساسي “.
> وأضاف السماحي أنه سيتم وضع حجر أساس 10 مشروعات أخرى بالمركز وقراه، وهي ” وحدة بيطرية بقرية عمر بن الخطاب – مبني محطة تنقية مياه شرب بقرية الخير والنماء – مبنى وحدة محلية لقرية الخير والنماء – مسجد الصحوة بقرية الأمل – مدرسة أبو الهول الإعدادية – مدرسة الرواد للتعليم الأساسي – معهد ديني بقرية صبيح – مدرسة الثانوية العامة بقرية الكفاح – معهد ديني بقرية أبو بكر الصديق – مسجد الوهاب بقرية الكفاح “.
افتتاح و وضع حجر أساس 16 مشروع خدمي وتنموي احتفالاً بالعيد القومي للوادي الجديد
صرح العقيد عبد الغني السماحي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجدي، بالإعلان عن افتتاح و وضع حجر أساس 16 مشروع خدمي وتنموي بمركز الفرافرة، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة اليوم 3 أكتوبر من كل عام.