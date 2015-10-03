روسيا تقول إن غاراتها في سوريا أضعفت القدرة العسكرية للإرهابيين وستشن المزيد

قال مسؤول كبير بالجيش الروسي لوكالات أنباء محلية يوم السبت إن سلاح الجو لبلاده نفذ أكثر من 60 طلعة جوية في سوريا خلال 72 ساعة الماضية أضعفت بدرجة كبيرة القدرة العسكرية للإرهابيين هناك وسوف تكثف روسيا غاراتها، نقلاً عن “رويترز”.

ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن أندريه كارتابولوف من رئاسة الأركان قوله إن سلاح الجو الروسي قصف أكثر من 50 هدفا للدولة الاسلامية.

وأضاف “لن نواصل الغارات الجوية فحسب… بل سنزيد كثافتها أيضا.”

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كارتابولوف قوله “الغارات نفذت على مدار الساعة من قاعدة الحميميم في عمق الأراضي السورية”.