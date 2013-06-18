بروفايل: «شعراوى».. مسئول الأخوات محافظاً للمنوفية

كتب : هانى الوزيرى منذ 6 دقائق

المهندس أحمد شعراوى

رغم عدم انتمائه لمحافظة المنوفية، فإن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قام باختيار المهندس أحمد شعراوى، مسئول الأخوات بتنظيم الإخوان، والمسئول السابق للمكتب الإدارى لإخوان السويس، محافظاً للمنوفية، وذلك بناء على ترشيح مكتب إرشاد الإخوان، وبعد أن أصبحت المحافظة دون محافظ لمدة 5 شهور، عقب تولى الدكتور محمد على بشر، المحافظ السابق، وزارة التنمية المحلية. ويرتبط «شعراوى» بـ«مرسى» فى كون مسقط رأسهما فى محافظة الشرقية كما أنهما مهندسان، حيث تخرج «شعراوى» فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وشغل «شعراوى» منصب مدير فرع القناة لشركة «المقاولون العرب» وحصل على العديد من الدورات فى إدارة الأعمال وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجى، وهو عضو بلجنة التخطيط والتنمية بتنظيم الإخوان.

ويرى أنه ليس محافظاً للإخوان، بل لكل أهالى المنوفية، ويعتبر نفسه من الأرياف ورجلاً تنفيذياً يحل المشكلات على أرض الواقع، وأول تصريحاته كانت أنه سيتصدى لأزمات نقص الوقود والنظافة والقضاء على البطالة.

وفى حوار سابق مع «الوطن» قال «شعراوى»، إن مهام المرأة الرئيسية داخل الإخوان هى تربية الأولاد وتضميد الجراح، وإن الإخوان ما زالت على رأيها الفقهى من أن رئاسة الدولة من الولاية العظمى ولا يجوز ترشح المرأة لها، معتبراً أن المرأة بطبيعتها لا تميل إلى التعقيدات الإدارية ولكن تميل إلى العمل الاجتماعى وتربية الأولاد.

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