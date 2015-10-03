«راقب يامصري» ترصد تراجع إستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية

رصدت حملة «راقب يامصري» التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية 2015، التى تتألف من عدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية المتخصصة في مجال متابعة الإنتخابات العديد من المشاهدات الخاصة بمرحلة الدعاية الإنتخابية للمرحلة الأولى من إنتخابات برلمان 2015 التى بدء العمل فيها بتاريخ 29 سبتمبر المنقضي، ووفقًا لقرار اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات النيابية المصرية رقم 85 لسنة 2015 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات النيابية المقبلة – مصر 2015 – والصادر عن اللجنة بتاريخ في السابع من سبتمبر الماضي.

وكان من أهم مارصده متابعى الحملة التطوعية تراجع ملحوظ في معدلات إستغلال الأطفال في أعمال الدعاية الإنتخابية وتوزيع المنشورات الدعائية وتعليق اللافتات والبنرات الخاصة بالمرشحين، إلى أقل من 30% من جملة المشاركة في أعمال الدعاية بالمقارنة بالإستحقاقات الإنتخابية السابقة، التي تميزت بإرتفاع نسبة مشاركة الأطفال فى أعمال الدعاية وتنوعـت بين ( لصق بوسترات على الجدران – توزيع برامج إنتخابية وصور للمرشح أمام دور العبادة وأماكن التجمعات – تعليق بنرات وبوابات الدعاية بالشوارع – المشاركة فى المسيرات الإنتخابية – إعتلاء أسطح سيارات نقل مكشوفة محملة بمكبرات الصوت – أعمال الدعاية الإنتخابية المضادة من نزع لافتات وملصقات ومهاجمة مسيرات مرشح مضاد)، وذلك بالمخالفة لمواد قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 المنظمة لعمل الأطفال، وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 والخاص بمكافحة أي عمل به شبهة إستغلال للطفل بوصفه أحد مظاهر الإستغلال السياسي للطفل والمؤثم بموجب هذا القانون، وهى ظاهرة إقترنت بأى إستحقاق إنتخابي منذ 2010 وحتى الأن، وجاء هذا التراجع الملحوظ في مشاركة الأطفال في أعمال الدعاية الإنتخابية (سواء الدعاية التي جائت خارج المواعيد الرسمية أو عقب المواعيد الرسمية) بسبب بدء الموسم الدراسي، مما آثر تأثير ( إيجابى ) ملحوظ على نسبة الأطفال المشاركين في أعمال الدعاية الذين أهتموا وذويهم بالإعداد للموسم الدراسي، وقبل فتح باب الدعاية الإنتخابية بشكل رسمي ووفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.

ومن ناحية أخرى رصد متابعى الحملة المتطوعين بمحافظات المرحلة الأولى من الإنتخابات النيابية، زيادة مؤشرات المشاركة في العملية الإنتخابية لدى المواطنين، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات في مصر برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد المرشحين الذين سيخوضون المرحلة الأولى بلغ 2573 مرشحًا فرديًا، وبالنسبة للقوائم سيخوض الانتخابات 4 قوائم في قطاعي غرب الدلتا وقطاع الصعيد، وجائت نتائج هذا المسح الإستقصائي الذي إعتمد على سؤال مواطنين في عدة مناطق وقطاعات بمحافظات المرحلة الأولى عن أسباب مشاركتة في ( حالة المشاركة )، وما هى أهم المحفزات التي شجعته على ذلك.

وجائت أغلب النتائج كلها معـبرة عن كثافة فى المشاركة بنسب تجاوزت 85% من جملة المشاركين الذين جرى التواصل معهم إما بالمقابلة الشخصية لمتطوعي الحملة بالمحافظات أو عن طريق الإتصال العشوائي، وكنتيجة مباشرة لحالة الإستقرار الملحوظ في الأوضاع الأمنية الذى من شأنه المساهمة في تعزيز المشاركة الشعبية للمواطن المصري، الذى بات مؤمنًا بأن صوته يمثل خطوة على طريق بناء مستقبل وطنه، ومن خلال المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي الذى يجري تحـت إشراف مباشر من 16000 ألف قاض يديرون العملية الإنتخابية ويترئسون اللجان العامة والفرعية ويؤدون عملهم بكل أمانة ونزاهة وإستقلالية، هذا فضلاَ عن أن المواطن تولد لديه إحساس بالأمن المطلق من جراء خطط التأمين المحكمة للشرطة المدنية والقوات المسلحة، والسابق تطبيقها بنجاح في الإستحقاقات التالية على الإعلان عن خارطة المستقبل في يوليو 2013، وبعد أن أخذا على عاتقهما مهمة حماية الإرادة الشعبية والدفاع عنها بكل حزم وأمانة.

يذكر أن الانتخابات النيابية المصرية تجرى على مرحلتين تبدأ الأولى في أكتوبر، والثانية في نوفمبر في سباق لتشكيل مجلس النواب المصري الذي سيتشكل من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر من بينهم 448 عضوًا من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعدًا للقوائم، وفي ظل منافسٍة حاميٍة في 103 دائرة انتخابية يتنافس فيها 2573 مرشحًا على 226 مقعد برلماني في 14 محافظة بالمرحلة الأولى، كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين بنسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء.

> يشار إلى أن حملة “راقب يامصري” حملة مصرية تطوعية غير ممولة ومكونة من عـدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة في مجال متابعة الإنتخابات وصاحبة خبرات سابقة في هذا المجال، و تعتمد الحملة فى عملها على منهجية غير مسبوقة من قبل وبخاصة في مجال تعزيز الرقابة الشعبية على الإنتخابات، وجعل المواطن هو المتابع الأساسي للعملية بالكامل بوصفه هو صاحب المصلحة الأولى في تشكيل برلمان قوي، مع الحرص على أن يتحقق كل ذلك خلال قنوات إجرائية وقانونية تتميز بالعدالة والشفافية واحترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات.