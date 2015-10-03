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بالفيديو - استفزه ليفاندوفسكي فقرر معاقبة نيوكاسل .. أجويرو 5 أهداف في 20 دقيقة

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بالفيديو - استفزه ليفاندوفسكي فقرر معاقبة نيوكاسل .. أجويرو 5 أهداف في 20 دقيقة بالفيديو - استفزه ليفاندوفسكي فقرر معاقبة نيوكاسل .. أجويرو 5 أهداف في 20 دقيقة

خرج بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ ليؤكد إن ما فعله روبيرت ليفاندوفسكي بتسجيل 5 أهداف في 9 دقائق. كلمات استفزت سيرخيو أجويرو لينفجر في وجه نيوكاسل.

مانشستر سيتي يستضيف نيوكاسل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

شوط أول انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن يأتي الدور على أجويرو في الشوط الثاني.

أجويرو تعادل أولا لسيتي في الدقيقة 42 قبل أن يزور شباك نيوكاسل 4 مرات أخرى في الدقائق 49 و50 و60 و62.

ولم يخف روعة هدف كيفين دي بروين في الدقيقة 53 إبهار الجميع بخماسية أجويرو ليكتب أسمه في تاريخ من نجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي بجوار ألن شيرار وديميتار برباتوف وجيرميان ديفو وأندي كول.

شاهد - خماسية أجويرو

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فيديو اليوم السابع

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