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بالفيديو – سيفيليا يدك برشلونة بهدفين في ست دقائق

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بالفيديو – سيفيليا يدك برشلونة بهدفين في ست دقائق بالفيديو – سيفيليا يدك برشلونة بهدفين في ست دقائق

ست دقائق فقط احتاجها سيفيليا ليدك مرمى برشلونة بهدفين في المباراة التي تجمع بينهما يوم السبت في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على سيفيليا في ملعب رامون سانشيز في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 52 سجل مايكل كرون الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد متابعته عرضية أرضية قادمة من الرواق الأيمن.

وبعد ست دقائق فقط سجل فيسنتي إيبورا الهدف الثاني برأسية بعد كرة عرضية قصيرة.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يشارك فيها حارس مرمى برشلونة كلاوديو برافو بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طوال الشهر الماضي.

شاهد الهدف الأول

شاهد الهدف الثاني

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فيديو اليوم السابع

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