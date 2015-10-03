«لا للاحزاب الدينية»: بعض المرشحين تستغل دور العبادة للترويج الانتخابي

قال محمد عطية، منسق “حملة لا للاحزاب الدينية “، الرصد اليومي لنشطاء حملة حل الاحزاب الدينية للانتهاكات التي يمارسها بعض المرشحين لاستغلال دور العبادة في انشطة الترويج الانتخابي بالمخالفة للقانون .

وكان من ضمن تلك الدوائر، الدائرة الثالثة والعشرين بحلوان قام مرشح في الدائرة بزيارة دار الضيافة بمسجد الشهيد في كفر العلو وتبرع بمبلغ مالي للمسجد، أما مرشح بالدائرة السابعة مركز أبو كبير، يعقد لقاء داخل المسجد الكبير بعزبة تيمور التابعة للوحدة المحلية بقرية هربيط بمركز أبو كبير عقب صلاة العشاء مع الأهالى حول الانتخابات البرلمانية، كما قام أحد أنصاره ومؤيديه بتوزيع منشورات للمرشح داخل المسجد تضم برنامجه الانتخابى وحل مشكلات العزبة فى حال نجاحه، واستغل نفس المرشح مسجد قرية أبو عمر الكبرى التابعة لمنشية رضوان بمركز أبو كبير،وعقد لقاء جماهيري مع أهالي القرية بالمسجد .

فيما ألقى مرشح عن الدئرة الخامسه “دكرنس – بنى عبيد” خطبة بعد صلاة العصر بمسجد ميت طريف مع المصليين مطابهم بالتصويت لصالحه .

وأعلنت الحملة الحملة عن تقدمها بشكوى رسمية ضد هؤلاء المرشحين للجنة العليا للانتخابات وبأسمائهم ، مطالبة المرشحين احترام القانون وعدم استغلال دور العبادة في الترويج والدعايا الانتخابية بالمخالفة للقانون، كما تدعو الحملة اللجنة العليا للانتخابات بالإطلاع بمسئولياتها ومنع هذه الخروقات وتوقيع العقوبات الرادعة على المرشحين المخالفين .