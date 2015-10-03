عزل حاج قادم من السعودية للاشتباه في إصابته بـ”كورونا”

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، حاج مصري بمستشفى الحميات بالعباسية عقب عودته من السعودية للاشتباه فى إصابته بفيروس “كورونا” لارتفاع درجة حرارته , كما قامت السلطات بنقل حاجة مصرية إلي مستشفي هليوبوليس فور وصولها المطار لسوء حالتها الصحية وإصابتها بضيق تنفس .

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء إجراء الفحص الطبي على ركاب رحلة الخطوط السعودية والقادمة من جدة اكتشف أطباء الحجر الصحي ارتفاع درجة حرارة الراكب “عبد الله .ع” 66 عاما , تم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى الحميات بالعباسية للاشتباه فى إصابته بفيروس “كورونا” حيث سيتم وضعه تحت الملاحظة الطبية وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابته بمرض “كورونا” , كما قامت سلطات الحجر الصحي بنقل حاجة مصرية من محافظة الدقهلية إلي مستشفي هليوبوليس , تحت اشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لإنقاذها بعد إصابتها بوعكة صحية وضيق في التنفس فور هبوط الطائرة المصرية القادمة من جدة .