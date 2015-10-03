الزمالك يواجه النجم بتشكيل هجومي ناري بحثًا عن رباعية الحلم

استقر البرتغالى فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على تشكلية الفريق في مباراة ضد فريق النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم السبت، في نصف نهائي بطولة الإتحاد الافريقي، على ملعب بتروسبورت .

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عن التشكيل الذي يتكون من، حراسة المرمى أحمد الشناوي، ورباعي الدفاعي إسلام دويدار، علي جابر، حازم إمام، وجمعه.. أما في خط الوسط طارق حامد، أيمن حفني.. بالإضافة لثلاثي الهجوم أحمد حمودي، محمود كهربا، وباسم مرسي .

أما على مقاعد الاحتياطي، محمود جينش حارس مرمى، وكوفي، وجمال، مصطفى فتحي، معروف يوسف، أحمد مكي، ومحمد سالم .

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك يحتاج لهزيمة الفريق التونسي برباعية نظيفة لضمان الصعود لنهائي البطولة، لخسارة أمام نفس الفريق في تونس بخمسة أهداف مقابل هدف .