«الصحة»: تطعيم وقائي لـ 8 ملايين تلميذ ضد الالتهاب السحائي و الدفتريا والتيتانوس

قررت وزارة الصحة و السكان، إعطاء التطعيمات السنوية الوقائية من بعض الامراض المعدية لتلاميذ المدارس، و ذلك في إطار الجهود الوقائية للحد من الأمراض المعدية .

> حيث يتم تطعيم ما يقرب من 8 ملايين تلميذ بالتطعيم الواقي ضد ثلاثة أمراض هم الإلتهاب السحائي وذلك لتلاميذ المدارس بالصف ” أولى حضانة – أولى إبتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي “. بالإضافة للتطعيم ضد مرضىّ الدفتريا والتيتانوس ” جرعة منشطة “، وذلك لتلاميذ الصف ” الثاني الإبتدائي – الرابع الإبتدائي “، ويتم اتباع اجراءات الحقن الآمن واستخدام سرنجات حقن ذاتية التلف، وتكلفة تلك التطعيمات حوالي 65 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ تلك التطعيمات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، هذا بالإضافة إلى تطعيم تلاميذ المدارس ( حتى الفصل الخامس الإبتدائي ) هذا العام ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني، والتي ستبدأ إن شاء الله يوم 31 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.