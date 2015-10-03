عودة الطائرة القطرية لإنقاذ حياة راكبة مصرية بمطار القاهرة

تسببت سوء الحالة الصحية لراكبة مصرية في عودة الطائرة القطرية من ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة الراكبة , التي أصيبت بوعكة صحية , وقام أطباء الحجر الصحي بإنقاذ حياتها وإلغاء سفرها وأقلعت الطائرة بدونها بعد تأخير حوالي ساعة ونصف.

فوجئ برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي بقائد الطائرة القطرية المتجهة إلي الدوحة يطلب السماح له بالعودة مرة ثانية , واستدعاء أطباء الحجر الصحي لإنقاذ حياة راكبة مصرية “30 عاما” , وفور صعود طبيب الحجر الصحي فور بإصابة الراكبة بوعكة صحية وطلب إلغاء سفرها ونقلها إلي مركز الحجر الصحي بالمطار وتم عمل الإسعافات اللازمة للراكبة وإنقاذ حياتها , وتم النزال حقائبها وأقلعت الطائرة بعد تأخير دام حوالي ساعة ونصف بدون الراكبة .