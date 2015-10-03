بعثة الحج السياحي: 90% من حجاج “السياحة” غادروا الأراضى المقدسة

قال محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحى، إن أكثر من 90% من حجاج السياحة غادروا الأراضى المقدسة، لافتا إلى أن عدد المغادرين من الأراضي السعودية إلى مصر من حجيج السياحة بلغ 26758 حاج حتى صباح اليوم السبت، وأن إجمالى المتواجد بالاراضى السعودية من حجيج السياحة حتى اليوم 2378 حاج.

وفى سياق أخر، كشفت بعثة الحج السياحى فى تقرير إحصائى لها صدر مساء اليوم السبت بشأن ضحايا حادث التدافع بمشعر منى عن 27 حالة وفاة من حجاج السياحة، و7 حالات إصابة، و22 حالة فقد من حصة السياحة، و11 حالة فقد من خارج حصة السياحة ويقوم بتنفيذها بعض شركات السياحة.

وأشار التقرير إلى أن هناك تنسيق قائم بين بعثة الحج والسلطات السعودية بشأن متابعة تداعيات الحادث وتلقى البلاغات وفحصها والوقوف على أى مستجدات فى هذا الصدد.