المئات بمنطقة القبائل الجزائرية يتظاهرون ضد سياسة التقشف الحكومية

تظاهر المئات من الأشخاص بمدينة تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل شرقي الجزائر اليوم السبت تلبية لنداء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض، احتجاجا على إجراءات سياسة التقشف التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال على خلفية تراجع أسعار النفط.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض إلغاء مشاريع التنمية بولاية تيزي وزو وأخرى سياسية معارضة للسلطة.

وانتقد ممثلو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية " سياسات رجال الحكم الذين يريدون اليوم من الشعب أن يتقاسم معهم تبعات أزمة انهيار أسعار النفط بعدما أخفقوا في النهوض بالبلاد رغم البحبوحة المالية التي كانت تتوفر عليها".

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