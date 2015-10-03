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داعش ينفذ حكم الاعدام بحق 15 من عناصره فى محافظة الأنبار

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داعش ينفذ حكم الاعدام بحق 15 من عناصره فى محافظة الأنبار داعش ينفذ حكم الاعدام بحق 15 من عناصره فى محافظة الأنبار
أعلن شهود عيان اليوم السبت ان تنظيم داعش نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق 15 من عناصره بتهمة التعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية العراقية وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقال شهود العيان في اتصال مع وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) " ان تنظيم داعش أقدم صباح اليوم على اعتقال 15 من عناصره المحليين في جزيرة الخالدية شرق الرمادي، ومن ثم نقلهم إلى ساحة عامة وقتلهم جميعا رميا بالرصاص بتهمة اعطاء المعلومات للقوات الأمنية والعسكرية والتعاون معها".
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