روسيا تكثف غاراتها الجوية ضد الإرهابيين فى سوريا

قال مسئول كبير بالجيش الروسي لوكالات أنباء محلية اليوم السبت إن بلاده ستكثف غاراتها الجوية ضد الإرهابيين في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المسئول برئاسة الأركان الروسية أندريه كارتابولوف قوله "لن نواصل الغارات الجوية فحسب، بل سنزيد كثافتها أيضا."

فيما ضم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صوته اليوم السبت إلى الانتقادات المتزايدة للضربات الجوية الروسية في سوريا، وقال إن هذه الضربات تزيد الموقف سوءا وتساعد الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة.

وقال كاميرون: "إنه من الواضح تماما أن روسيا لا تميز بين تنظيم (داعش) وجماعات المعارضة السورية المشروعة، ونتيجة ذلك أنهم بالفعل يدعمون الأسد الجزار ويساعدونه، ويزيدون الموقف سوءا بحق".

وأضاف: "لقد أدينوا في العالم العربي كما يستحقون لما اقترفوه، وأظن أن العالم العربي على حق في هذا الأمر".

وقال كاميرون الذي يصر على أن الأسد لا ينبغي أن يلعب أي دور في أي حكومة سورية في المستقبل "لكننا يجب أن نستثمر هذه اللحظة لمحاولة السعي لتقديم خطة شاملة من أجل التوصل لمرحلة انتقالية سياسية في سوريا؛ لأن هذا هو السبيل لإرساء السلام في المنطقة".

>