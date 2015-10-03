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روسيا تعلن شن 60 طلعة جوية فى سوريا دمرت أكثر من 50 موقعًا لداعش

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روسيا تعلن شن 60 طلعة جوية فى سوريا دمرت أكثر من 50 موقعًا لداعش روسيا تعلن شن 60 طلعة جوية فى سوريا دمرت أكثر من 50 موقعًا لداعش
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال أندريه كارتابولوف، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية قامت بأكثر من 60 طلعة جوية ودمرت أكثر من 50 بنية تحتية للمنظمة الإرهابية.

وقال كارتابولوف في بيان صحفى نشرته وسائل إعلام روسية: "خلال ثلاثة أيام استطعنا تقويض القدرات المادية والتقنية للإرهابيين وقللنا القدرة القتالية لديها".

وأضاف: "وكنا نقوم بالغارات الجوية على مدار الساعة من قاعدة حميميم على كامل أراضي سوريا، وقد لوحظ أن الإرهابيين بدأوا بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقد حاول 600 مسلح المغادرة إلى أوروبا وهم فى حالة ذعر شديدة".

وقامت الطائرات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية بأكثر من 20 طلعة جوية ودمرت عدة مراكز قيادة للإرهابيين ومخازن للأسلحة.
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