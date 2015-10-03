6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن جلود باب الشعرية

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق مخزن جلود باب الشعرية دون إصابات، وذلك بعد فرص كردون فى محيط الحريق، واستخدام 6 سيارات إطفاء فى مواجهة النيران.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مخزن أسفل عقار سكنى بباب الشعرية فتوجهت سيارات الإطفاء وأخمدته بعد إخلاء السكان وفى انتظار تقرير المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق والخسائر الناجمة عنه.

>