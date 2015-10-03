أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن جلود باب الشعرية

Google+ Print
6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن جلود باب الشعرية 6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن جلود باب الشعرية
سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق مخزن جلود باب الشعرية دون إصابات، وذلك بعد فرص كردون فى محيط الحريق، واستخدام 6 سيارات إطفاء فى مواجهة النيران.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مخزن أسفل عقار سكنى بباب الشعرية فتوجهت سيارات الإطفاء وأخمدته بعد إخلاء السكان وفى انتظار تقرير المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق والخسائر الناجمة عنه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365