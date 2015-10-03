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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط قسم أول وقسم ثان والقنطرة شرق من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث الجنائية، بقيام ضباط مباحث قسم أول والقنطرة شرق وقسم ثان، بالقبض على المدعو (أ. ع. م ) 33 سنة عاطل مقيم شارع شل ــ دائرة قسم ثان وبحوزته عدد (29) قرصا مخدرا ومبلغ مالى قدره "100 جنيه" وتليفون محمول، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المدعو ( م. ر. أ ) 35 سنة عاطل مقيم هدى شعراوى ــ دائرة قسم ثان، والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ( 6 ) أحكام قضاية بتهم " ضرب، وتبديد، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم 4 سنوات و4 شهور، وبحوزته ( 6 ) أقراص مخدرة ومبلغ مالى قدره "100 جنيه" وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط المدعو ( ق. م .ق ) 28 سنة عاطل مقيم عزبة ناصر ــ دائرة القسم وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 250 جراما )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصر 365